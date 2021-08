Presidente do América deve anunciar reforços nesta sexta-feira O clube anunciou em seu site oficial a contratação do zagueiro Luís Henrique.

O vice-presidente de futebol do América, Pio Marinheiro, e o superintendente Gilberto de Nadai, estão presentes no Centro de Treinamento Abílio Medeiros aguardando a chegada do presidente José Rocha.



Questionado acerca das novas contratações do clube, Nadai respondeu que “isso fica a cargo do presidente”. Já o Pio Marinheiro reservou-se a comentar que a viagem ao Rio de Janeiro foi boa. “Aproveitamos para fazer alguns contatos com a CBF”, disse.



A expectativa era que com a chegada do presidente ao CT alvirrubro sejam anunciadas novas reforços do clube. Nesta sexta-feira (17), o site oficial do América anunciou a contratação do zagueiro Luís Henrique.



Agora a tarde, o presidente americano informou que o zagueiro Geriel e o lateral direito Breno, ambos do Santa Cruz, foram confirmados e vão defender o América-RN na Serie B. Neste momento, o diretor de futebol Marcos Vinicius Meira Pires, o "Peninha", também está reunido na sede do alvirrubro.