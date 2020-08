Temos que parar de ressuscitar o América, diz Ivan

Ivan promete garra contra o América.

Apesar de dizer que o ABC “não jogou tão mal contra o América”, Ivan diz que as falhas em momentos cruciais da partida foram decisivas. Por isso, o atacante afirma que os jogadores estão conscientes do que devem fazer em campo.“Não jogamos mal. Se tivéssemos feitos aqueles gols com Erandir e Paulinho Macaíba, que foram na trave, a história do jogo seria outra. Mas falhamos porque deixamos o América explorar o ponto mais forte deles, que era o contra-ataque. Vamos para esse jogo conscientes de que não podemos cometer os mesmos erros”, disse o experiente atacante.O jogador, um dos que mais tem identificação com a camisa alvinegra, também falou sobre as derrotas para o América em momentos que a equipe rubra esteve em pior fase, como na série B (3 a 2 para o América) e no estadual (2 a 1). Para Ivan, o ABC tem que dar resposta à torcida alvinegra.“Esperamos o campo cheio e que nossa torcida lote a arquibancada. Temos que dar o máximo e acabar com esse negócio de, como dizem, parar de ressuscitar o América”, prometeu o atacante.Sobre a expulsão na partida de quarta-feira (4) contra o Fast Club, em Manaus, Ivan disse que não havia motivos para o cartão vermelho.“Macaíba sofreu uma falta clara e o juiz estava muito longe. Ele já tinha deixado de dar outra falta porque estava longe demais. Aí eu disse que ele tinha que correr mais, ele me mandou calar a boca, e eu disse que calasse a boca ele e era por não correr que ele só apitava jogo lá pelo Norte. Aí ele me expulsou”, explicou o atacante.