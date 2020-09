Publicação esportiva põe Natal entre as 12 cidades-sedes da Copa 2014

Agora é a vez da revista Placar antecipar que Natal será uma das 12 cidades que serão sedes dos jogos da Copa do Mundo de 2014. Anteriormente, veículos nacionais como O Globo haviam noticiado que a capital do Rio Grande do Norte subiu no conceito para ser uma das sedes.De acordo com o site da revista, as 12 cidades-sede serão: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Brasília, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Belém ou Manaus.Ainda de acordo com a publicação, a Placar apurou e antecipou as cidades escolhidas para abrigar a Copa tomando por base escolhas obrigatórias de metrópoles e o critério utilizado pela Fifa de abranger todo o Brasil. A única dúvida, informa a matéria publicada, fica entre Belém, pela tradição da rivalidade entre Paysandu e Remo, e Manaus, a "capital da Amazônia".*Com informações da Assecom