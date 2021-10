Mesa da Câmara vai levar casos das passagens aéreas à Corregedoria Deputado Michel Temer afirma que deve encaminhar ao corregedor os casos mais graves de uso irregular da cota das passagens aéreas

O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), ainda não decidiu se enviará para a apreciação da Corregedoria da Casa o caso do uso da cota de passagens aéreas por parte do deputado potiguar Fábio Faria (PMN) para emitir bilhetes em favor da ex-namorada Adriane Galisteu, a mãe dela, o assessor de imprensa e atores da Globo. Fábio Faria devolveu R$ 13,7 mil à Câmara e deu explicações por escrito ao presidente da Casa, que disse que ainda vai decidir sobre o caso dele.



Temer decidiu mandar para a Corregedoria - responsável pela investigação preliminar nos processos de quebra de decoro parlamentar - todos os casos que tenham forte indício de ilegalidade ou abuso, como os parlamentares suspeitos de fazer comércio clandestino com os créditos excedentes, num esquema envolvendo agências de viagens e funcionários dos gabinetes.



Um caso que segundo o deputado estará muito provavelmente entre os que vão à Corregedoria é o de Eugênio Rabelo (PP-CE), que usou sua cota para patrocinar nada menos do que 77 passagens de jogadores, técnicos e dirigentes do Ceará Esporting Club, clube do qual ele era presidente. A denúncia foi feita em reportagem da Folha de São Paulo. Os bilhetes foram emitidos em 2007 e também incluiu parentes, radialistas e amigos dos atletas. Rabelo reconheceu o uso da cota para tal fim.



As justificativas dos deputados envolvidos nas denúncias até agora dizem que, como não havia regras claras para o uso do benefício, a princípio tudo era permitido.



Com informações da Agência Estado