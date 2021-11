Pescador encontra corpo no rio Pontegi, em Igapó Corpo estava bastante inchado, mas ainda não se sabe a causa da morte.

O corpo de um homem ainda não identificado foi econtrado por um pescador na comunidade Beira Rio, em Igapó, na zona Norte de Natal.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o corpo estava às margens do rio Potengi quando foi localizado pelo pescador.



Uma viatura da Polícia Militar foi até o local e, em seguida, acionou os peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep).



A polícia orienta que quem tiver algum familiar desaparecido naquela região procure a sede do Itep para fazer um possível reconhecimento.