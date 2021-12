Leandro Senna volta depois de temporada na Arábia Saudita

Fotos: Cedidas

O meia Leandro Sena desembarcou neste domingo (03) no Brasil, depois de temporada na Arábia Saudita. Contratado em janeiro pelo time Al Raed, foi dele o passe para o gol da virada que garantiu a permanência da equipe na primeira divisão do campeonato nacional. O atleta e mais três brasileiros, incluindo o técnico Luiz Antônio Zaluar, foram contratados com o objetivo de tirar a equipe da lanterna do campeonato.

A disputa pela vaga foi acirrada. O Al Raed e o Abha ficaram empatados no final do campeonato e tiveram que disputar dois jogos extras, fato inédito na Arábia Saudita e que atraiu milhares de torcedores. O Al Raed conseguiu na última quinta-feira (30) a permanência na primeira após vencer o Abha em casa por 3 a 2, e de virada. Na primeira partida, os times ficaram no empate de 1 a 1.

“Estou muito feliz por termos cumprido nossa missão naquele país. Só tenho a agradecer ao professor Zaluar que confiou no meu trabalho”, disse o meia, que estuda a proposta de voltar a atuar no mundo árabe. Além do meia e do técnico, o preparador Fábio Lefundes e o atacante Felipe Campos, que marcou no último jogo, eram os reforços brasileiros da equipe.

De férias em Natal, onde reside atualmente, o jogador fala sobre suas experiências na Arábia Saudita e do seu aprendizado no país. “O Oriente Médio é completamente diferente de tudo que já tinha vivido antes. Na Arábia, o jogador é reconhecido financeiramente e profissionalmente, mas as diferenças culturais dificultam a vida no país”, conta.

Esta é a segunda vez que o atleta atua no exterior. Antes, o meia jogou durante três anos na Espanha, em times como Osasuna, Elche e Mérida. No Brasil, Leandro Sena “rodou” por diversos times e coleciona títulos, como o vice-campeonato da Taça Guanabara em 2005 e dois acessos seguidos às séries B e A do Campeonato Brasileiro, com a camisa do América de Natal.