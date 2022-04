Heriberto analisa derrota e diz que faltou empenho à equipe

O ABC perdeu de 3 a 1 para o Figueirense na sua primeira partida jogada em casa, no estádio Frasqueirão, e diante de sua torcida, na tarde deste sábado (16), o que lhe rendeu até agora (falta o jogo do Brasiliense x Campinensen) a lanterninha da Campeonato Brasileiro da Série B.Diante do fracasso na partida, o treinador abecedista, Heriberto da Cunha, falou ao site oficial do clube, fazendo uma avaliação da atuação da equipe."Faltou ao ABC o empenho que a equipe adversária teve. Nas disputadas de bola, nos ataques, na criação das jogadas, nas conclusões". Segundo Heriberto, esse fator foi preponderante para que o visitante saísse com a vitória.Perguntado sobre a atuação da equipe que iniciou a partida, Heriberto foi contundente."Essa mesma equipe treinou muito bem, mas no jogo é diferente. Não tivemos a mesma desenvoltura que tivemos durante os coletivos. Agora é saber onde estão os erros e tomar as atitudes que temos que tomar".Ao final da partida, um grupo de torcedores vaiou muito ao técnico e jogadores, cobfando raça e, principalmente, reforços de bons jogadores ao presidente Judas Tadeu Gurgel.A imprensa também fez duras críticas ao desempenho de alguns jogadores e principalmente do goleiro Tiago Cardoso, apontado por muitos como responsável pela insegurança do grupo na partida.O ABC agora se concentra para a próxima rodada. A Comissão Técnica definiu a reapresentação do grupo para a manhã da segunda-feira (18), quando inicia-se a preparação para a partida do dia 23, diante do Juventude/RS, em Caxias do Sul (RS).