Nasemana: Arrecadação com multas em Natal cresce 250%

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Para assinar o Nasemana, clique aqui.

Diógenes Dantas destaca que Robinson Faria nem escuta quando alguém lhe propõeser vice de Iberê;Napolítica: Pra manter o mandato, vale até criar partido. Políticos insatisfeitos correm contra o tempo para abraçar “novas ideologias”;Napolítica: Líder nas pesquisas, refém do partido. Rosalba já não é tão certa para 2010;Iranilton Marcolino destaca Rogério Marinho e Carlos Eduardo: caminhosdiferentes, problemas iguais.Napolítica: Vale a pena ser suplente de senador?Marcos Alexandre destaca que o disco arranhado voltou à cena política. A ideia dereeleição do presidente Lula continua;Naentrevista: Larisa Costa: Beleza potiguar tipo exportação;Nacidade: UFRN deverá aderir parcialmente ao sistema unificado de vestibular em 2011;Nacidade Governadora consegue liberação de R$ 30 milhões para vítima das enchentes;Nacidade: Consult confirma: Nominuto é o veículo on-line mais acessado;Nacidade: Número de multas cresce 250% em Natal;20 perguntas: Copa 2014 em Natal;Napolícia: Doze anos de um massacre que virou filme; Nesta semana, completaram 12 anos dos dois dias em que Genildo de França matou 14 pessoas em Santo Antônio dos Barreiros. Caso virou documentário;Naeconomia: Melão potiguar vai à Arábia Saudita;Roberto Guedes destaca que o senador do DEM, José Agripino, tem condições dese reeleger sem Rosalba;Nageral: Prefeitura de Natal firma convênio para ampliação do projeto Justiça e Escola;Nodois: Ganhar sempre, perder jamais! Será que a sociedade brasileira realmente gosta de levar vantagem em tudo?Geórgia Nery destaca que o Ministério Público está em boas mãos com a eleição de Onofre Neto;Nacultura: Artista plástico Ivo Maia transforma camelódromo do Centro em galeria para divulgar e vender sua obra;Bazar: A despedida do Bom Doutor;Nacultura: Últimas finalistas do MPBeco 2009 serão conhecidas neste sábado;Nacultura: NAC 30 anos:Painel relaciona Universidade e cidade;Natecologia: Quinta da Ciência traz grandes cientistas ao estado;Getúlio Soares destaca a chegada da Miss Larissa Costa;Bruno Eduardo é o Foca Nasemana desta edição com o texto “Na era da internet, o rádio tira onda”;Pedro Ratts destaca o marketing invasivo;Noturismo: Viaja Mais Melhor Idade cresce e supera metas;Zenaide Castro destaca abertura do XI Encontro Luso-brasileiro de TurismoSênior e XII Congresso Brasileiro de Clubes da Melhor Idade;NoesporteSob o “reinado” de Artur. ABC treina forte para entrar na linha;Noesporte: Matuzalém conquista a Copa Itália;Edmo Sinedino: Será o fim dos Jerns?Noesporte: Machadinho, a morte lenta de um ginásio;Alan Oliveira destaca Cheiro de política no ar do ABC;Nagastronomia: Massa folhada;Gabriela Duarte, em Estar Bem, traz dicas sobre comportamentos e atitudes na alimentação.• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio