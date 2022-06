RN continua com um caso suspeito de gripe suína Ao todo são 12 casos suspeitos no Brasil. Além do RN, há casos em São Paulo (quatro), Rio de Janeiro (um), Distrito Federal (um), Rio Grande do Sul (um) e Rondônia (um).

O Ministério da Saúde está acompanhando nove casos suspeitos de Influenza A (H1N1) - gripe suína. O número é menor do que o divulgado no balanço de sábado (23) quando 12 casos estavam sob suspeita.



De acordo com os dados das secretarias estaduais de saúde repassados até as 9h de hoje ao Ministério da Saúde, os casos suspeitos estão nos estados de São Paulo (quatro), Rio de Janeiro (um), Distrito Federal (um), Rio Grande do Sul (um), Rondônia (um) e Rio Grande do Norte (um).



São considerados suspeitos os casos de pessoas que apresentam febre alta de maneira repentina (acima de 38ºC) e tosse, podendo estar acompanhadas de dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória. Os sintomas precisam ter surgido até dez dias após a pessoa sair de países que reportaram casos da doença.



Além disso, 13 casos estão em monitoramento em oito estados e o número de descartados chegou a 308. São considerados casos em monitoramento aquelas pessoas procedentes de países afetados, com febre não medida e tosse, podendo ou não estar acompanhada dos demais sintomas.



Até o momento, foram confirmados nove casos da doença, nos estados do Rio de Janeiro (três), São Paulo (três), Minas Gerais (um), Rio Grande do Sul (um) e Santa Catarina (um). Os primeiros oito pacientes confirmados já receberam alta.



No balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde reforça que não há evidências de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus da Influenza A (H1N1). "Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada não sustentada”, diz a nota.