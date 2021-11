ABC anuncia contratação de Léo Mineiro Atacante estava no futebol paulista e chega ao alvinegro por indicação do técnico Heriberto da Cunha.

O ABC anunciou a contratação do atacante Léo Mineiro, que defendeu o Noroeste de Bauru (SP). O jogador foi um pedido do técnico Heriberto da Cunha.



A confirmação de mais uma contratação aconteceu na tarde desta quarta-feira (29) e a chegada do jogador é prevista para a quinta-feira (30).



Léo Mineiro teve passagens por clubes do Brasil como Coritiba, Juventus, Ponte Preta e Mirassol além de ter jogado no Pusan Spark, da Coréia do Sul. O contrato do atacante com o ABC vai até o final deste ano.