Novas regras obtidas junto ao BC deverão injetar recursos em agências de fomentos

Antes de ir a Maceió, onde participa, até esta quinta-feira (2) do Nordeste Invest, o presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Nelson Tavares, teve, na última segunda, uma reunião no Rio de Janeiro com o diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, juntamente com presidentes de agências de fomento de outros estados do país. Alexandre Tomboni é cotado para assumir o lugar de Henrique Meirelles na presidência da instituição.Tavares saiu animado com a publicação de uma Resolução do BC, feita já na terça-feira (31/03) que, na prática, amplia substancialmente a possibilidade de captação de recursos por parte das agências para financiamento do setor produtor.Pelo que foi definido, a partir de agora, os bancos – privados e públicos -, poderão destinar até 2% do depósito compulsório que recolhem diariamente ao Banco Central para que as agências de fomento possam emprestar a empresas. “A mudança é boa para os dois lados. Os bancos pegam parte dos recursos do compulsório, que não é remunerado, e podem ter um ganho, pequeno, com eles. Isso vai permitir que nós possamos emprestar este dinheiro, com taxas muito baixas, para financiar a atividade produtiva”, explica Nelson Tavares.O presidente da AGN RN disse que ainda não tem como detalhar que taxas serão cobradas nestes financiamentos e nem quanto deverá ser disponibilizado a mais graças às novas regras. “Isso vai ser estudado agora por nossa área técnica e vai depender também dos acordos com os bancos. Só sei que teremos um bom dinheiro e que nós vamos procurar todos os bancos que se dispuserem a efetivar esta parceria. Devemos começar com o Banco do Brasil”, diz ele.O depósito compulsório é um dos instrumentos que o Banco Central usa para controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia. O mecanismo influencia o crédito disponível e as taxas de juros cobradas. Por meio do depósito compulsório, o Banco Central obriga os bancos a depositar em uma conta no próprio BC parte dos recursos captados dos seus clientes nos depósitos à vista, a prazo ou poupança.Hoje, os bancos são obrigados a depositar no BC nada menos que 45% do dinheiro captado nos depósitos à vista, 15% dos depósitos A prazo e 20% da poupança. Há também uma exigência adicional pela qual o banco deve recolher 8% dos recursos à vista e a prazo e 10% da poupança. Pelas regras, quando a soma do valor a ser recolhido pelos bancos nessas três alíquotas fica abaixo dos R$ 300 milhões, no entanto, o banco não recolhe nada. E se ficar acima, o banco ainda pode recolher apenas o que ultrapassar os R$ 300 milhões.

Fonte: Assessoria de Imprensa da AGN