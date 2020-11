Um passeio pelas ruas de Havana

A parca iluminação pública impede o visitante de observar uma das peculiaridades da ilha socialista: os outdoors com mensagens revolucionárias, antiimperialistas e de incentivo à população.Em um país onde quase não existe propaganda comercial, o discurso governamental estampado em placas publicitárias sempre fez parte da paisagem urbanística exibida em veículos de comunicação.Entretanto, na área que concentra as principais atrações turísticas - por espaço reduzido para instalação deste tipo de mídia ou para poupar turistas oriundos de países capitalistas, com exceção da Coréia do Norte (ainda existe país comunista?) - não se percebe grandes frases ou imagens oficiais.Se por um lado é nítida a ausência de outdoors nos locais mais frequentados pelosestrangeiros, por outro, a quantidade de cartazes com a imagem de Fidel Castro e bandeiras do país pregadas nas paredes de restaurantes populares, ou mesmo em residências, chamam atenção.Porém, orgulhosos de sua cubania - espírito cubano - e das fortes tradições culturais, o fato é que, por incrível que pareça, nenhuma imagem é mais exibida por toda Havana do que a de Ernesto 'Che' Guevara.Quase todo ponto comercial possui desenhos ou fotografias do guerrilheiro argentino. Vitor Fuentes, dono de uma pequena lanchonete na Rua Obispo - a 25 de março havanesa - explica que "O Che é muito querido pelos cubanos por tudo que fez na Revolução".Enquanto Fidel Castro aparece em panfletos e cartazes oficiais, Che é retratado espontaneamente em quadros, fotografias e ilustrações.Filho de um aristocrata argentino, médico e bem educado, Che Guevara, ao trocar o conforto em sua terra natal para se embrenhar na luta alheia; defender a união dos 'povos oprimidos' do Terceiro Mundo, e encarnar o protótipo do Homem-Novo, ético, justo e austero, tornou-se um símbolo para os cubanos.Sua rebeldia e morte prematura - 37 anos - representaram, para muitos, o espírito de uma época singular na história. O boom econômico do pós-2ª Grande Guerra e a Guerra Fria norteavam a cultura e a geopolítica mundial - enquanto o comunismo espocava nos países atrasados como doutrina política e social, Jimi Hendrix, Janis Joplin, a Nouvelle Vague, Jim Morrison, os Beatles e os Beatniks, Rolling Stones e toda uma contracultura transgrediam regras no Ocidente.Fato é que a atitude do editor italiano Giangiacomo Feltrinelli em comprar a famosa fotografia que o cubano Alberto Korda tirou de Che Guevara e reproduzi-la em bandeiras utilizadas em um protesto esquerdistas em Turim, em 1967, transformou um líder rebelde em ícone pop mundial, sobretudo depois que a mesma foto correu as ruas de Paris no Maio de 68.Já para o sebista Francesco, tudo não passa de "negócios, pois a imagem de Che encanta os turistas". Seu ponto comercial, localizado numa rua de Centro Havana - o bairro colonial mais degradado da capital cubana - vende uma infinidade de livros sobre os dois comandantes da Revolução Cubana."Che era charmoso, falava francês, o idioma da moda [anos 1960], e como veio de outro país, conquistou os cubanos quando foi cortar cana no interior, durante o projeto da Grande Safra". A desenvoltura retórica do argentino na língua de Sartre pode ser conferida no link: http://www.youtube.com/watch?v=128waCCK40INo entanto, ao conversar com qualquer cubano, distingue-se a relevância dos líderes nacionais. Pessoas com mais de cinqüenta anos e negros veneram Fidel Castro. Parte dos jovens cita Camilo Cienfuegos - tido como carismático e bonachão - ou protesta contra o continuísmo. "Estamos cansados", é o que se ouve deles. Outros falam em José Martí, jornalista e poeta, organizador da independência, em 1898.A teoria do escritor mexicano Jorge G. Castañeda, autor da biografia Che Guevara: A Vida em Vermelho, de que o governo cubano abandonou o argentino no megalomaníaco projeto na Bolívia e que Fidel Castro tinha ciúmes em dividir os méritos do triunfo ganha outros contornos em Havana.Assim como pouquíssimos cubanos conhecem - não são publicados nem noticiados - os escritores Pedro Juan Gutiérrez, não alinhado, e Guillermo Cabrera Infante, já falecido e verdadeiro dissidente, seria fácil para Fidel Castro gritar: "Yo no soy marinero, soy capitán" e banir qualquer representação que o desagradasse.