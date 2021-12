Anvisa publica autorização para produção da vacina contra gripe suína Deverá ser usado o tipo viral influenzae A (H1N1) liberado pela Organização Mundial da Saúde.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autoriza a fabricação da vacina influenzae A (H1N1) no Brasil, destinada para prevenir a gripe suína. A resolução número 18, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União determina critérios para a produção.



De acordo com o texto, os fabricantes devem ter registro de vacina influenzae sazonal concedido pela Anvisa, a produção deverá ser feita em plantas fabris devidamente autorizadas, deverá ser usado o tipo viral influenzae A (H1N1) liberado pela Organização Mundial da Saúde.



Além disso, a Anvisa deverá ser comunicada pelo fabricante após o recebimento da amostra do vírus para produção da vacina. Todo o processo será acompanhado por um Comitê Técnico Regulatório formalmente constituído pela Anvisa.