Libertadores: Grêmio vence peruanos e fica em vantagem A partida foi válida pela "ida" das oitavas-de-final da competição.

A noite desta quarta (06) foi gaúcha na Libertadores - o Grêmio, jogando em casa, venceu o Universidad San Martín (Peru) no jogo de "ida" das oitavas-de-final da competição: 3 a 1 (um gol de Souza e dois de Máxi López para o Grêmio; o gol de honra dos peruanos foi de Arzuaga).



Com isto, o Grêmio disputa a "volta" com a vantagem do empate para seguir às quartas-de-final - onde terá pela frente ou o Caracas ou o Deportivo Cuenca.



Por outro lado, a série de "ida" começou para os barsileiros ainda na terça (05), quando o Palmeiras recebeu no Palestra Itália o Sport e venceu pela contagem mínima (1 a zero, gol de Ortigoza) - a "volta" será na Ilha do Retiro, onde o Sport não costuma deixar barato. Quem sguir adiante para a próxima fase vai encarar ou o Nacional do Uruguai ou o San Luís.