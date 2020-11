Flu vence Macaé de virada por 3 a 1 O atacante Fred brilha na estreia e marca dois gols na virada do Fluminense.

A estreia de Fred não poderia ser melhor. O atacante foi o grande destaque do Fluminense na vitória de virada sobre o Macaé por 3 a 1, na tarde deste domingo (15), no Maracanã.



Desde o início, o atacante buscou o jogo e demonstrou muita vontade de balançar a rede. A confiança demonstrada nas entrevistas antes da partida foi confirmada dentro de campo. Em tarde inspirada, o artilheiro marcou dois gols: o primeiro, de empate, aos 23 minutos do segundo tempo, e o último aos 42. O segundo gol tricolor foi marcado por Thiago Neves.



A torcida soltou o grito da garganta e já mandou um recado para os adversários: "O Fred vai te pegar", avisam os tricolores.



Agora o Fluzão vai tentar manter os 100% de aproveitamento contra o Bangu, no próximo sábado, às 18h30, no Engenhão.



O jogo



O time entrou em campo com todas as atenções voltadas para a estreia de Fred e aos seis minutos, o atacante tocou pela primeira vez na bola, ao tentar encaixar uma tabelinha com Thiago Neves na entrada da área do Macaé.



Aos 11 minutos Conca lançou para Fred, mas a zaga afastou o perigo. Quatro minutos depois o camisa 9 teve a primeira oportunidade: Conca cruzou para a área, o atacante tentou de cabeça e no rebote Everton mandou para escanteio.



Aos 19, Wallacer aproveitou o cruzamento feito pela esquerda e, de cabeça, abriu o placar para o Macaé: 1 a 0. Dois minutos depois o Flu acertou o contra-ataque. Mariano tocou para Thiago Neves e ele quase empatou a partida.



Aos 28, Edcarlos foi para o ataque e criou boa jogada, mas acabou perdendo o domínio da bola na entrada da área adversária. Três minutos depois Thiago Neves cobrou falta pela direita e a zaga do Macaé quase marcou contra, obrigando o goleiro Darci a mandar para escanteio.



Aos 41 Mariano cruzou pela direita e Thiago Neves cabeceou em cima do goleiro do Macaé. Um minuto depois Fred deu belo passe para Thiago Neves, deixando o meia livre dentro da área, mas o camisa 10 mandou novamente em cima do goleiro.



O Fluminense voltou diferente para a segunda etapa e Leandro Bomfim substituiu Romeu. Aos cinco minutos Mariano tentou de fora da área. Dois minutos depois, André Gomes fez falta dura no lateral-direito, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.



Aos 13 minutos, Leandro Bomfim cobrou falta e a bola desviou na barreira. O time reclamou que a zaga do Macaé teria desviado com a mão, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Quatro minutos depois, Thiago Neves criou grande oportunidade e no rebote Fred quase conseguiu o empate.



Aos 20, Parreira fez duas substituições ao mesmo tempo e tirou os laterais. Marquinho entrou no lugar de Leandro e Maicon no de Mariano. Aos 23, Conca cruzou para Fred e o atacante, de cabeça mandou para o fundo da rede, marcando o primeiro gol com a camisa tricolor: 1 a 1.



Aos 27, Thiago Neves cruzou para a área e Fred, novamente de cabeça, tentou o segundo gol. Quatro minutos depois Everton Santos acertou o travessão e no rebote mandou para o fundo da rede. É a virada tricolor: 2 a 1.



Aos 42, Marquinho cruzou pela esquerda, Fred dominou no peito e chutou de primeira, levando a torcida tricolor foi à loucura: 3 a 1.



Fluminense: Fernando Henrique, Mariano (Maicon), Edcarlos, Luiz Alberto, Leandro (Marquinho); Wellington Monteiro, Romeu (Leandro Bomfim), Conca e Thiago Neves; Everton Santos e Fred.



Macaé: Darci, Chiquinho, Helton, Otávio e Bill; Léo Gonçalves, André Gomes, Wallacer (Everton) e Glauber (Steve); Maciel e Osmar (Magno).