Previsão indica terça-feira chuvosa em 15 estados Rio Grande do Norte que vem sendo afetado pelas fortes chuvas nas últimas semanas está na lista.

Pode chover nesta terça-feira (12) em pelo menos 15 estados das regiões Norte, Nordeste e Sul, segundo prevê o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).



A chuva deve atingir os estados do Acre, de Rondônia, do Amazonas, do Pará, de Tocantins, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia e do Rio Grande do Sul.



Na Região Sul, a chuva deverá vir carregada de descargas elétricas e possibilidade de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo em áreas isoladas.



Até o momento, mais de um milhão de pessoas foram atingidas pelas enchentes das últimas semanas, que deixaram mais de 184 mil desalojadas e cerca de 90 mil desabrigadas, em várias regiões.



Para evitar os problemas decorrentes das enchentes, a população deve evitar os locais com riscos de alagamentos e áreas que não ofereçam proteção contra raios e ventos.