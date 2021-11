DoSol: Bandas japonesas, Mukeka di Rato e Fratelli participam de festa

Divulgação Tsuyoshi, da banda Fuck on the Beach parece ser o mais esperado.

Os ingressos apenas serão vendidos na hora do festival por R$15.As bandas japonesas Vivisick, Fuck On The Beach e Handsome And The Heartbreakers tocam no mesmo palco em que Mukeka Di Rato, do Espírito Santo e a potiguar Fratelli se apresentam.O Centro Cultural informa que a área será cercada na frente para dar mais conforto aos participantes e facilitar a entrada.Vivisick toca hardcore e fez uma turnê brasileira com Hellnation há alguns anos, além de viajar por todo o mundo.No Brasil, lançou o cd "Landing to Brasil", que foi usado para promover sua primeira tour. Recentemente pela Läjä produziram "Respect and Hate", um cd clássico.Chega agora ao país tropical o split deles com “MukekWa”. Originalmente lançado pela gravadora americana Sound Pollution, há mais de um ano fora de catálogo.Fuck on the Beach tem um excêntrico vocalista, o Tsuyoshi e é esperada por uma legião de fãs e curiosos no Brasil.A banda é considerada a rainha do power violence japonês e mundial. Os trinta minutos de apresentação prometem ser de som pesado.Handsome And The Heartbreakers vai mostrar algumas de suas canções de autoria própria românticas, cantadas no idioma de origem.Domingo (3), a partir das 16hNo Centro Cultural Dosol, RibeiraAtrações: Mukeka di Rato (ES), Fratelli (RN), Vivisick (Japão), Fuck onThe Beach (Japão), Handsome (Japão)A entrada custa R$15.