Acusado de homicídio em Lagoa Seca será julgado hoje José Avelino dos Santos é acusado de praticar homicídio contra Geraldo Marcos da Costa.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte transmite hoje (30) o julgamento de José Avelino dos Santos, acusado de praticar homicídio contra Geraldo Marcos da Costa, no bairro de Lagoa Seca.



De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 12 de julho de 1983, às 22h, José Avelino teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra Geraldo da Costa que veio a falecer posteriormente devido os ferimentos ocasionados.



José Avelino será julgado como incurso nas sanções do art. 121, "caput", do Código Penal.