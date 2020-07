Patu: Ex-prefeito Possidônio Queiroga acaba de votar Desta vez, o político foi impedido de entrar no local de votação acompanhado de correligionários.

O ex-prefeito Possidônio Queiroga (PCdoB) acaba de votar no colégio João Godeiro, onde há cerca de uma hora e meia seu candidato, Alexandrino Suassuna (Xanxan) votou com uma multidão de correligionários.



Queiroga ainda tentou, mas foi impedido pela polícia de entrar acompanhado ao local de votação. Ele administrou Patu por oito anos, e não conseguiu fazer sucessor João Crochéu, que perdeu para Ednardo Moura (PSB) nas eleições municipais.



Como Ednardo Moura teve o registro cassado devido a problemas no Tribunal de Contas da União, o ex-prefeito passou a chave da cidade para Xanxan, que ocupa a presidência da Câmara Municipal e é prefeito em exercício.



Queiroga comparou a atual eleição com o pleito de outubro. “O clima está muito positivo, completamente diferente das eleições passadas.”