Polícia realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Ponta Negra Operação Vila em Paz foi deflagrada às 6h desta quarta-feira (1º). Cinco pessoas já foram detidas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realiza desde às 6h desta quarta-feira (1º) uma operação para combater o tráfico de drogas em Ponta Negra, bairro da zona Sul de Natal. Ao todo estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um de prisão expedidos pela 9ª vara Criminal da capital.



A operação é batizada Vila em Paz, uma vez que tem por objetivo eliminar bocas-de-fumo na Vila de Ponta Negra. Até o momento três adultos já foram presos e dois adolescentes apreendidos. Armas e balanças de precisão também foram recolhidas pela equipe do Departamento de Narcóticos (Denarc).



