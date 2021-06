Assalto acaba em duas mortes na Redinha Nova

Fotos: Thyago Macedo

Por volta das 4h30 da manhã deste sábado, três homens invadiram uma casa de praia na rua da Agulha, renderam cerca de 20 pessoas, trancaram no quarto e agrediram algumas delas. Em seguida, alguns dos bandidos fugiram levando uma moto, enquanto outro saiu a pé.Nesse momento, uma pessoa ainda não identificada começou a atirar contra os bandidos. Ao ouvir os disparos, o policial aposentado que mora por trás da casa onde ocorreu o assalto, saiu para chamar a polícia.Contudo, segundo informaram os populares, cabo Jorivam pode ter sido confundido com um dos bandidos e também foi alvejado. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir.De acordo com Charles Barbosa, que estava na casa na hora do assalto, os três homens chegaram armados com pistola e faca peixeira. “Eles chegaram, nos trancaram dentro de um quartinho no fundo da casa, nos agrediram, e depois fugiram levando uma moto e vários objetos pessoais”, conta.Charles ainda tentou fugir pulando o muro da casa, mas, acabou se cortando em um dos braços. Uma equipe da Delegacia de Plantão da zona Norte esteve no local e colheu informações sobre o crime. Duas vitimas do assalto foram levadas à DP para prestarem esclarecimentos.O corpo do assaltante foi levado para o Instituto Técnico de Polícia Científica (Itep), mas continua sem identificação. Segundo informações de populares, os tiros que mataram os dois podem ter saído de dentro da própria casa assaltada.Ainda no início desta manhã, a polícia registrou outra morte, desta vez no Vale Dourado. O homem ainda não identificado foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, na rua Chico Mendes.*Atualizada às 10h17 para acréscimo de informações.