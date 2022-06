Justiça na Escola será ampliado para 22 instituições municipais de ensino Convênio para a ampliação foi assinado pelo Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Natal.

O projeto “Justiça na Escola” será ampliado para 22 escolas municipais, dez a mais do que no ano passado. O projeto inclui a realização de debates, palestras e diversas ações nas quais os alunos e professores serão conscientizados sobre seus direitos e deveres, além de receber noções de respeito e cidadania.



Para essa ampliação foi assinado um convênio entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que realiza o projeto, e a Secretaria Municipal de Educação.



O projeto funciona em escolas de Natal, Ceará Mirim e Assu. Com a assinatura do convênio, mais alunos, pais e professores poderão ser conscientizados sobre como exercer seus direitos e deveres, através da metodologia dos "Pilares do Caráter" - sinceridade, respeito, responsabilidade, senso de justiça, zelo e cidadania - aplicada em estudos direcionados ao tema; visitação dos alunos às instituições da Justiça e ida de magistrados e servidores às instituições de ensino.



Caberá à Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Educação, mobilizar e sensibilizar a comunidade escolar para as ações e atividades do projeto, além de reproduzir e distribuir material didático pedagógico do "Justiça na Escola" nas instituições de ensino.



Segundo o acordo firmado, caberá ainda à secretaria o apoio financeiro e logístico às capacitações dos educadores que atuarão no projeto, a promoção de seminários com as escolas e o repasse do material de consumo escolar para as oficinas de trabalho desenvolvidas pelos alunos.



Em contrapartida, o Tribunal de Justiça irá colaborará com o desenvolvimento de programas que conscientizem pais, alunos e educadores sobre a importância de conhecer seus direitos e deveres, além de viabilizar a discussão, o debate e a disseminação do conhecimento através de visitas de alunos ao Poder Judiciário e de magistrados e servidores do Poder Judiciário às escolas.



Segundo a prefeita Micarla de Sousa, presente na assinatura do convênio, o projeto faz com que todos os conceitos de cidadania e respeito cheguem às escolas, no momento em que a Justiça abre suas portas, vai até a população e leva essa consciência do que é ser verdadeiramente cidadão, ressaltou, acrescentando que em breve espera assinar um novo convênio para estender o projeto às outras 48 escolas municipais da cidade.