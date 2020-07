Sarney consulta TCU sobre evolução patrimonial de Agaciel Maia

Geraldo Magela/Agência Senado Sarney mantém Agaciel Maia no cargo até apuração da denúncia.

Em carta endereçada ao presidente do TCU, Ubiratan Aguiar, Sarney solicitou que “sejam tomadas providências para apurar as denúncias referentes à evolução patrimonial de Agaciel Maia”. Contudo, o presidente do Senado afirmou, através de sua assessoria de imprensa, que não tomará atitudes precipitadas.“O presidente (do Senado) vai apurar as denúncias. Até lá, o diretor-geral permanece no cargo. A apuração ficará sob a responsabilidade do TCU, que é o órgão mais insuspeito para analisar o caso”, explicou a assessoria do presidente.Na matéria veiculada pela Folha de São Paulo no domingo (1º), é informado que Agaciel Maia, irmão do deputado João Maia (PR), registrou no nome do parlamentar uma casa no valor de R$ 5 milhões.