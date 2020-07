Foragido de Caicó é preso em Goianinha Silvio Pereira morava em Caicó quando se envolveu com furtos de lonas de caminhão.

Policiais da cidade de Goianinha prenderam na manhã de sexta-feira (27) o caicoense Silvio Pereira de Freitas, de 28 anos, foragido da comarca de Caicó. Ele é acusado da prática de furto de lonas de caminhão na cidade seridoense.



Silvio Pereira morava em Caicó quando se envolveu com furtos de lonas de caminhão. Antes da prisão preventiva dele ser decretada pela Justiça, Silvio fugiu, sendo localizado por policiais de Goianinha.



No momento da prisão, o foragido não esboçou reação. Com ele foi encontrado um Corsa com placa da cidade de Parnamirim.



Outros dois comparsas foram presos no momento da abordagem.



Silvio Pereira foi levado para Caicó neste domingo (1º), onde ficará detido.



De acordo com informações da polícia de Goianinha, Silvio Pereira, estaria arregimentando um grupo de comparsas para praticar delitos na região entre Parnamirim e o litoral sul de Natal.