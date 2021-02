Primos acusados de crime no Bom Pastor são condenados Jurados acolheram a tese condenatória do Ministério Público para Joás Eduardo e Deneilson Gomes.

O Conselho de Sentença considerou os primos Joás Eduardo Gomes e Deneilson Gomes de Andrade culpados e condenou o primeiro a três anos e seis meses de reclusão no regime aberto, por ter cometido tentativa de homicídio contra Hoziel Gomes da Silva. Já o segundo pegou oito anos de reclusão em regime semi-aberto por homicídio simples praticado contra Mizael Gomes da Silva.



Os jurados acolheram a tese condenatória do Ministério Público para os dois acusados. Na Sessão, foi ouvida uma declarante, arrolada pelo Ministério Público e, em seguida, os acusados foram interrogados, oportunidade em que confessaram as práticas do fato.



Durante os debates, o Ministério Público pediu pela condenação do réu Jóas Eduardo Gomes em tentativa de homicídio simples praticado contra a vítima Hoziel Gomes da Silva, pedindo por sua absolvição quanto às vítimas Mizael Gomes da Silva e Erivan da Silva Araújo, por entender inexistir provas suficientes para a sua condenação.



Quanto ao acusado Deneilson Gomes de Andrade o MP pleiteou a sua condenação em homicídio simples com relação à vítima Mizael Gomes da Silva, pedindo por sua absolvição quanto às vítimas Hoziel Gomes da Silva e Erivan da Silva Araújo, por entender inexistir provas suficientes para a sua condenação.



A Defesa do acusado Joás Eduardo Gomes, por sua vez, sustentou as teses de negativa de autoria quanto as vítimas Mizael Gomes da Silva e Erivan Silva Araújo e legítima defesa própria e ausência de dolo quanto a vítima Hoziel Gomes da Silva. Enquanto que a defesa do réu Deneilson Gomes de Andrade defendeu as teses de legítima defesa própria, de terceiro e homicídio privilegiado no que concerne a vítima Mizael Gomes da Silva e negativa de autoria com relação as demais vítimas.



O Conselho de Sentença decidiu que o réu Joás Eduardo Gomes praticou o crime de tentativa de homicídio simples contra a vítima Hoziel Gomes da Silva, absolvendo-o com relação ao homicídio perpetrado em co-autoria contra a pessoa de Mizael Gomes da Silva e a tentativa de homicídio com erro de execução praticado na vítima Erivan Silva Araújo.



Quanto ao acusado Deneilson Gomes de Andrade, entendeu que este cometeu o crime de homicídio simples contra a vítima Mizael Gomes da Silva, absolvendo-o quanto a tentativa de homicídio cometido em co-autoria contra Hoziel Gomes da Silva e no que concerne a tentativa de homicídio com erro de execução perpetrada na vítima Erivan Silva Araújo.



Os direitos políticos dos apenados ficam suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação, com base no artigo 15, III, da Constituição Federal. Foi garantido o direito dos réus aguardarem o trânsito em julgado do processo em liberdade, pois a Juíza entendeu que não se encontram presentes, nos autos, de forma concreta e objetiva, qualquer dos requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva.



A defesa informou que vai apelar da sentença ao Tribunal de Justiça.