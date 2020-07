Prefeitura de Natal libera R$ 25 milhões para obras na Zona Norte

Maiara Felipe Recursos estão sendo usados para a drenagem e a pavimentação do bairro

Entretanto, para isso, ainda são necessários mais R$ 20 milhões que, segundo o secretário de planejamento, Augusto Carlos Viveiros, já estão assegurados.“O importante agora, nessa época de crise, é assegurar os empregos gerados na cidade”, destaca o secretário, acrescentando que a Prefeitura já quitou as contas com as construtoras que estavam atrasadas e as desapropriações que faltavam ser pagas.O valor total das obras do Nossa Senhora da Apresentação, que incluem drenagem e a pavimentação do bairro, estão orçadas em R$ 63 milhões.