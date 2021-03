Classificação do Estadual muda pouco na sexta rodada

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 ABC 14 6 4 2 0 8 3 5 77,78% 2 Potyguar 11 6 3 2 1 13 8 5 61,11% 3 ASSU 6 6 2 0 4 11 12 -1 33,33% 4 América 6 6 1 3 2 7 9 -2 33,33% 5 Baraúnas 6 6 1 3 2 8 11 -3 33,33% 6 Santa Cruz 5 6 1 2 3 6 10 -4 27,78%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jogos

Artilharia

Além do empate entre Potyguar e América, e da vitória do ABC sobre o ASSU, a sexta rodada do segundo turno do Estadual contou com a primeira vitória do Santa Cruz nesta fase - foi contra o Baraúnas, 3 "bombas" (como diria Diá, agora técnico do Santa Cruz) a zero, gols de Hamilton (2) e Kel.Apesar da vitória, o "Tricolor do Inharé" segue na incômoda sexta posição, com 5 pontos - mas agora com alguma chance de lutar por um lugar intermediário, pois acima dele ASSU (terceiro), América (quarto) e Baraúnas (quinto) estão emparelhados com 6 pontos cada, apenas separados pelos critérios de desempate. Em relação à rodada anterior, apenas América e Baraúnas trocaram de posições.No alto da classificação, o ABC agora term 14 pontos, mas nem por isso pode dizer que lidera isolado: o Potyguar permanece firme como uma sentinela em segundo, com 11 pontos, só aguardando o momento de, digamos, "dar o bote".Eis os números do Estadual após a sexta rodada:53 gols18 jogos2,94 gols/jogo28.03ABC 3 x 1 ASSUPotyguar 1 x 1 AméricaSanta Cruz 3 x 0 Baraúnas02.04ASSU x Santa CruzAmérica x ABCBaraúnas x Potyguar11 golsLúcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)