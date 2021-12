Lula visita áreas atingidas pela chuva no Piauí e no Maranhão Só no Maranhão, mais de 120 mil pessoas foram afetadas pela chuva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula visita hoje (5) os estados do Piauí e do Maranhão para ver de perto os estragos provocados pela chuva. O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, acompanha o presidente, que sobrevoará as áreas atingidas pelas enchentes nos dois estados.



De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, mais de 120 mil pessoas foram afetadas pela chuva em 41 municípios do Maranhão, sendo que 29 estão em situação de emergência. No Piauí, são 19 cidades atingidas, com 5,4 mil famílias desabrigadas ou desalojadas.



Lula desembarca em Teresina às 10h30. Em seguida (10h45), sobrevoa as regiões afetadas pelas enchentes. Depois, às 12h45, no Aeroporto Senador Petrônio Portella, encontra-se com prefeitos das cidades alagadas.



No início da tarde (13h30), a comitiva presidencial viaja para São Luís. Às 15h, no Palácio dos Leões, Lula se reúne com autoridades estaduais e, logo após (16h), sobrevoa áreas castigadas pelas chuvas.



Às 17h, Lula e comitiva deixam a capital maranhense com destino a Brasília. O desembarque na Base Aérea está previsto para as 19h10.