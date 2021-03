Jovem é preso por furtar luminárias da capela da UFRN

Divulgação Jovem entrou na capela através da laje.

O acusado declarou que dias atrás conheceu um pedinte que “limpava pára-brisas” nas proximidades do Estádio Machadão e que durante um bate-papo tomou conhecimento de que seria fácil entrar na igreja do Campus, através da laje e de lá furtar objetos.Ele contou ainda que foi “conferir” a informação recebida e resolveu se apoderar das luminárias, porém quando deixava a cena do crime foi surpreendido pelos seguranças da UFRN que passavam pelo local e descobriram o furto, levando-o de imediato para a PF, onde foi autuado.Enquadrado no artigo 155 do Código Penal, o jovem que afirmou já ter cumprido pena anteriormente por agressão, na cidade de Mossoró, caso venha a ser condenado, pode pegar por mais esse crime, até oito anos de prisão.