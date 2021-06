Com goleada no Baraúnas, ABC garante vaga na final

Vlademir Alexandre Alvinegro aplicou 4 a 0 na equipe mossoroense.

Com gols de Gaúcho (2), Gabriel e Valdir Papel, o ABC construiu uma boa vitória diante do Leão mossoroense, já eliminado do campeonato. Somando 18 pontos, o ABC alcançou os 18 pontos e não pode ser mais alcançado pelos concorrentes.O ABC apresentou jogadas envolventes em lances que exigiram grandes defesas do goleiro Wendel, do Baraúnas. Contudo, o alvinegro não teve vida fácil nas chances criadas pelo Leão mossoroense e Ranieri teve trabalho no jogo.O cartão de visitas do Baraúnas foi em um chute de Robertinho. A bola desviou a trajetória e quase traiu Ranieri que, no reflexo, conseguiu defende-la. A resposta do ABC foi com Valdir Papel, mas ele demorou na finalização e foi travado pela zaga.O placar só foi aberto aos 23 minutos quando Gaúcho completou cruzamento na área sem dar chances ao goleiro do Baraúnas. Nove minutos depois, Papel desperdiça outra chance para o ABC.Ainda vivo no jogo, o Baraúnas por pouco não empatou mais uma vez com Robertinho e outa vez Ranieri fez a defesa. O atacante Maurício Pantera teve outra oportunidade, mas chutou para fora. E o primeiro tempo ficou só no 1 a 0.No segundo tempo, os mossoroenses ainda tentaram o empate no começo. Mas aos 14 minutos, o ABC fez o seu segundo gol. Boa jogada envolvendo Rodriguinho e Erandir, que tocou Gabriel. O atacante alvinegro não perdeu a chance, invadiu a área e soltou a pancada para o gol fazendo 2 a 0 para o Mais Querido.Dois minutos depois, Gabriel muda de função e serve o atacante Valdir Papel, que dentro da área, empurrou para o fundo do gol mossoroense. 3 a 0 ABC. Com o placar ampliado, o ABC criou boas jogadas, mas pecou nas finalizações.Aos 24 minutos, aquele que abriu o marcador decretou o placar final. Gaúcho cobrou falta com força e fez o quarto gol do ABC, no Frasqueirão. Depois, os jogadores do alvinegro administraram o resultado.O ABC ocupa a segunda colocação por conta dos critérios técnicos. Dessa forma, a liderança é do Potyguar de Currais Novos. Na rodada de quarta-feira (15), o ABC enfrenta o Santa Cruz. Outra vitória do alvinegro pode lhe dar a garantia de decidir o segundo turno em casa.