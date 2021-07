Secretário de segurança do RN admite que setor precisa de ajuda A declaração foi feita durante audiência pública na Assembleia Legislativa do estado na manhã desta quarta-feira (15)

“Nós temos feito o que podemos”, resumiu o secretário de segurança pública do Rio Grande de Norte Agripino Neto durante debate na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira (15). Na ocasião, o deputado Nélter Queiroz (PMDB) fez duras críticas ao sistema de segurança do estado.



Diante das câmeras, o deputado perguntou ao secretário: “Qual é a criatividade da Secretaria para mostrar aos ladrões que a polícia está presente?” E antecipou-se ao dar ele mesmo a resposta, “nenhuma”.



Agripino reconheceu que é preciso “urgência” e mais atenção para a segurança no estado. Não satisfeito, Nélter perguntou ainda: “Desde que o senhor assumiu a secretaria, há um ano, quantos veículos conseguiu para a polícia do Rio Grande do Norte?”. De pronto, Agripino respondeu: “70, ao todo”.



Agripino Neto aproveitou para informar que o processo da licitação para aquisição de veículos está pronto, correspondendo a uma expectativa dos deputados, que há cerca de um mês vêm criticando a atuação do secretário.



“Nós temos que parar de reclamar e agir. A coisa que mais nos deixa triste é prender uma pessoa e deixá-la numa condição subumana”, disse se referindo a superlotação nas unidades prisionais do estado.



O secretário de Justiça e Cidadania Leonardo Arruda também esteve presente. Ele informou que o estado já conseguiu a doação de terreno para construção de cadeias públicas nas cidades de Nova Cruz, Parnamirim, Lajes e Parelhas. “Além disso, o fato do Rio Grande do Norte está no Pronasci [Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania] permitirá a construção de duas penitenciárias: uma feminina e outra para jovens infratores, cada uma no valor de R$ 16 milhões”.



Quanto a abertura do presídio em Mossoró, construído há um ano, Leonardo Arruda disse que será resolvido com a contratação de novos agentes. Um concurso está previsto, ainda, para o primeiro semestre deste ano.