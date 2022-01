Dezessete projetos estão inscritos no Leilão das Usinas Eólicas Rio Grande do Norte deverá ser o estado a apresentar maior número de projetos. Prazo para inscrição vai até o dia 29 de maio.

No dia 29 deste mês se encerra o prazo para a inscrição dos projetos no leilão e no Cadastro Estadual de Projetos Eólicos. Os projetos estão sendo apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Até o momento foram inscritos 17 projetos. O Leilão das Usinas Eólicas ocorrerá em novembro deste ano.



O Rio Grande do Norte deverá apresentar o maior número de projetos. Os 17 que se inscreveram totalizam 766,3 mil megawatts (MW) de potência instalada, mais do que a necessidade de consumo do estado, que é de 600 MW.



Segundo o secretário estadual de Energia, Jean-Paul Prates, que está acompanhando diretamente o processo de inscrições, até o momento a Petrobras e a Bioenergy foram as empresas que inscreveram oficialmente projetos potiguares no leilão.



“Considerando que temos no nosso Cadastro Estadual, 1.500MW em projetos e mais outros 500MW sendo cadastrados nos próximos dias, imaginamos que teremos o maior destaque em termos de projetos inscritos para o leilão”, diz Jean-Paul Prates.



Das duas empresas, o grupo Bionergy (através de várias subsidiárias) foi a que mais apresentou projetos. No total foram 12 que, juntos, totalizam 570,3 mil MW de potência instalada, em usinas nos municípios de Pendências, Guamaré, Porto do Mangue e

Galinhos. Em seguida está a Petrobras, com cinco projetos, todos no município de Guamaré, totalizando 126 mil megawatts.