Patu: prefeita eleita em março decreta estado de emergência

Vlademir Alexandre

No decreto, Evilásia diz que “não existem medicamentos no Hospital do Município de Patu”, que “o atendimento básico hospitalar não pode ser oferecido para a população patuense” e que não existem médicos na rede municipal de saúde para o atendimento básico da população”.Além da saúde pública do município, que fica a 314 quilômetros de Natal, a prefeita também citou que há problemas em outros setores da administração. Segundo o decreto, “a coleta de lixo está prejudicada, atentando contra a comunidade patuense e a frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras encontra-se sem nenhuma condição de uso”.Há problemas também na administração em relação aos servidores municipais. Evilásia Gildênia diz no decreto que “não existe banco de dados para que se proceda à folha de pagamento do funcionalismo municipal”, e que essa “inexistência do banco de dados compromete o Município de Patu no tocante a liquidação dos débitos”.Ela também frisa que “a falta de infra-estrutura nas secretarias e a inexistência de computadores e arquivos, software ou arquivos de papel compromete a continuidade da gestão” e que “a ausência de prestação de contas compromete o Município no tocante as questões Estaduais e Federais, impedindo o ente público municipal de realizar convênios”.O estado de emergência decretado pela prefeita é de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período.