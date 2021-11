Escola Mascarenhas Homem está surpresa com desempenho no Enem

Fotos: Zenaide Castro

A reportagem doconversou a diretora administrativa da escola, Magnólia Ramalho, que não sabe a que atribuir esse desempenho.“A nossa média na Prova Brasil está subindo, realizamos aulas extras, simulado, tudo visando uma melhor preparação para o Enem. Tivemos alunos aprovados no vestibular e no Cefet e dispomos até do programa 'Mais Educação', com aulas de reforço para os estudantes do ensino fundamental.”, explica, dizendo-se, mais uma vez, surpresa com a baixa nota no exame.Apesar de não possuir dados mais detalhados sobre a participação da escola no Enem, Magnólia disse que o que pode ter ocorrido é que alguns alunos que prestaram o exame pertencem ao programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a maioria deles é oriunda de outras escolas.Segundo informa, a escola está com o quadro de professores completo, possui biblioteca e não paralisa as aulas nem mesmo durante as greves.