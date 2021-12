Governo abre inscrições do plano habitacional para policiais

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) abriu a pré-inscrição do plano habitacional destinado aos servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Técnico Científico de Polícia e aos agentes penitenciários.O Governo do Estado e o Ministério da Justiça, através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), vão construir um conjunto habitacional com 1.694 casas em uma área de 70 hectares, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.O terreno, segundo o secretário da Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto, foi cedido pelo Governo do Estado e a construção contará com a parceria da Caixa Econômica. “O terreno já está à disposição do programa. Está tudo desembaraçado e legalizado. A Caixa Econômica viabilizará a linha de crédito para a construção”, disse. Cada lote mede 10m x 20m.O Coordenador Geral do Programa Habitacional, capitão PM Correia Lima, adianta que a pré-inscrição poderá ser feita até 30 de junho. Os profissionais da segurança pública interessados devem procurar as sedes das associações de classe.Os requisitos para se pré-inscrever são: receber salário de até R$ 2,8 mil, não estar inscrito em nenhum plano habitacional do Governo Federal e não possuir casa própria.Os integrantes do Grupo de Trabalho foram designados pela Portaria nº 059/2009-GS Natal/RN, de 09 de março de 2009, publicada na edição nº 11.922 do Diário Oficial do Estado do Estado.Para maiores informações, os interessados devem procurar as associações ou entrar em contato através dos e-mails das entidades de classe. São eles: [email protected] - Associação de Cabos e Soldados da PMRN; [email protected] - Associação de Bombeiros Militares do RN; [email protected] - Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares.O Grupo de Trabalho que acompanha a execução do programa é formado pelo tenente-coronel dos Bombeiros Laurêncio Menezes de Aquino; delegado da Polícia Civil Stênio Pimentel França Santos; capitão da Polícia Militar Carlos André Correia Lima; escrivão da Polícia Civil e representante da Associação dos Escrivães, Francisco Reginário Gomes da Silva; agente da Polícia Civil e representante do Sindicato dos Policiais Civis, Francisco José de Sousa Alves; soldado da Polícia Militar e representante da Associação de Cabos e Soldados, Roberto Clayton Campos Fernandes; sargento da Polícia Militar e representante da Associação dos Subtenentes e Sargentos e Bombeiros Militares, Ivonaldo Marreiro da Silva; tenente e representante da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, Eudes de Freitas; e Alexandre Silva de Souza, representante da Associação dos Bombeiros Militares.