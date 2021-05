Polícia Federal omite informações à imprensa sobre assaltantes

Fotos: Elpídio Júnior Bandidos assaltaram Correios de várias cidades.

A quadrilha que nos últimos três dias promoveu uma onda de assaltos em Vera Cruz, Pedro Avelino e Pedra Preta, seguiu na manhã desta sexta-feira para Jardim de Angicos. No entanto, a Polícia Militar estava no rasto dos acusados e conseguiu encontrá-la naquele município.



Os bandidos assaltaram a agência dos Correios e, quando tentavam fugir foram surpreendidos pelos policiais militares. De acordo com o major Arcanjo, três homens estavam em um Corsa Sedan, de cor branca. “Eles saíram por uma estrada de barro e nós fomos atrás. Em determinado momento, os três homens desceram do carro e começaram a atirar. Com isso, nós revidamos. Um deles morreu e os outros dois fugiram”.

Após o conflito entre a PM e os bandidos, a Polícia Federal foi acionada e assumiu o controle da ocorrência. A partir daí, mais nenhuma informação foi fornecida a imprensa. Dois delegados e vários agentes da PF foram enviados ao local do crime. Um deles se negou a informar sequer a placa do Corsa Sedan, conduzido pelos assaltantes.

conversou com o proprietário das terras onde aconteceu o tiroteio. Conhecido como Ailton Sanfoneiro, a testemunha disse: “eu vi o carro branco entrando e pensava que eram uns amigos meus. No entanto, logo atrás vinha uma viatura da polícia. Aí, os caras desceram e começaram a atirar nos policiais. Foi uma chuva de bala”, destacou.

Major Arcanjo contou que os três assaltantes estavam portando pistolas. Os dois que escaparam provavelmente conseguiram levar parte do dinheiro roubado nos últimos dias, tendo em vista que a polícia encontrou no carro apenas R$ 1.200. Além disso, os fugitivos deixaram para trás roupas e tênis. Na lama, era possível ver as pegadas deles.

Mais de dez viaturas da polícia e até mesmo o helicóptero esteve fazendo ronda na área durante a tarde. Contudo, os fugitivos não foram localizados. Até as 18h, os peritos do Itep ainda não haviam chegado ao local e o corpo do assaltante morto continuava sem identificação.