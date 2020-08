Surf solidário em Areia Preta neste fim de semana A praia de Miami, na região de Areia Preta, recebe evento para ajudar árbitro da modalidade.

O fim de semana na praia de Miami, na região de Areia preta, será solidário: o local vai sediar um campeonato de surf, a fim de ajudar Josenildo Shampoo, árbitro da modalidade.



Basicamente, Shampoo - nome bastante conhecido no surf local, sendo de quebra professor de Educação Física e "personal trainer" - teve um acidente vascular cerebral e está em tratamento intensivo, buscando se recuperar logo e voltar às atividades.



O campeonato - que está sendo organizado por amigos de Shmpoo - terá três categorias: Junior (atletas ate 18 anos de idade), Master (acima de 30 anos) e Open (sem limite de idade).



Aos interessados em participar, a inscrição pode ser feita no local do evento, neste sábado (07.03) - a taxa é de R$ 30,00. Os quatro primeiros colcoados em cada categoria receberão toféus e kits especiais. Mais detalhes com Ronald (telefones 3211 6767 e 9982 5505).