Wober afirma que aliança com PSDB não retira PPS da base de Wilma

Vlademir Alexandre Wober Júnior diz que PPS não sai da base de Wilma.

Presidente do PPS no Rio Grande do Norte, o deputado estadual Wober Júnior garante que a aliança com o DEM e o PSDB “não interfere em nada” na posição do primeiro com o PSB, do qual estará ao lado na eleição 2010 no estado.“Essa aliança respeita as particularidades locais. O partido [PPS] continua aliado com Wilma e com o PSB para 2010. Em relação ao PSDB, essa é uma discussão interna, que nós respeitamos”, ressaltou o líder partidário.Segundo ele, a aliança com os outros dois partidos tem vistas apenas à eleição presidencial. Os três se posicionam contra Lula, já o apoio ao PSB por enquanto só existem dúvidas no PSDB .