Joelson Falcão assume gerência geral da Bacia Potiguar O antigo gerente, Fernando Lima, teve que deixar o cargo depois de um acidente vascular cerebral.

O engenheiro de equipamentos Joelson Falcão assumiu na terça-feira (10) a Unidade de Negócios no Rio Grande do Norte e Ceará (que corresponde a Bacia Potiguar) da Petrobas.



O ex-gerente, Fernando Lima, deixou o cargo depois de sofrer um acidente vascular cerebral em janeiro. Joelson Falcão estava no comando da Unidade do Amazonas, onde trabalhou os últimos quatro anos.