Cacciola pede ao STF para recorrer da condenação em liberdade Cacciola foi preso em Mônaco, em 2007, e extraditado ao Brasil em julho de 2008. O ex-banqueiro cumpre pena em presídio de segurança máxima , no Rio de Janeiro.

A defesa do ex-banqueiro Salvatore Cacciola impetrou nesta segunda-feira (9) um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-banqueiro possa recorrer da condenação de 13 anos de reclusão em liberdade.



Pelo fato do processo está ainda em fase de apelação, não existindo mais possibilidade de recursos, o pedido de habeas corpus está baseado no princípio da suspeita de inocência até que a sentença transite em julgado.



De acordo com o STF, a defesa alegou Cacciola está sendo prejudicado nas decisões da Justiça. “Ele é o único réu, num total de 13, que não teve o direito de responder ao processo e tampouco o de apelar da sentença condenatória em liberdade. Permanece custodiado, agora sob novo título de prisão, em verdadeira e odiosa antecipação da pena”, afirmou a defesa nas alegações que fundamentam o pedido de habeas corpus.



Cacciola foi preso em Mônaco, em 2007, e extraditado ao Brasil em julho de 2008. O ex-banqueiro cumpre pena em presídio de segurança máxima , no Rio de Janeiro.