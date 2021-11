Vivaldo Costa defende presença de Wilma e Agripino no mesmo grupo

Cedida

Para Vivaldo, se as pesquisas de opinião pública, “daqui a um ano”, apontarem que ele tem mais potencialidade para disputar o pleito, então que a escolha seja feita.Questionando se essa antecipação da campanha não desgasta a imagem desses políticos, Vivaldo disse que não, muito pelo contrário: “A gente tem que ter um candidato competitivo, que ganhe a eleição e João é um candidato legítimo e, para ele ganhar a eleição tem que dizer que é candidato.A mesma estratégia está sendo usada pelos outros, mas o candidato só será escolhido no próximo ano quando poderemos analisar qual o melhor representante”.Quanto a declaração do senador José Agripino (DEM) que disse está “costurando” um apoio com João Maia, Vivaldo Costa afirmou que gostaria de ver no mesmo grupo Agripino João e Wilma de Faria.“Eu quero ver a minha banderinha vermelha unida”, brincou.