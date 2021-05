Justiça Federal do RN ganha mais uma Vara para o Juizado Especial A 3ª Vara tem como Juiz Titular Marco Bruno Miranda Clementino, e como magistrado substituto José Carlos Dantas Teixeira de Sousa.

O Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte ganhou mais uma Vara especializada nas ações de pequeno valor, até 60 salários mínimos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou a transformação da 3ª Vara em Juizado. Com isso, a JFRN passa a contar com duas Varas especializadas nesse tipo de ação, onde já atuava a 7ª Vara.



Os cerca de três mil processos que estavam tramitando na 3ª Vara foram redistribuídos entre as outras três Varas Cíveis da capital. A transformação da 3ª Vara em Juizado terá uma influência direta para população, já que dará celeridade aos processos que envolvem pequeno valor, que representam a grande demanda da Justiça Federal hoje, chegando a cerca de 10.500 processos.



A 3ª Vara, que passa integrar o Juizado Especial, tem como Juiz Titular Marco Bruno Miranda Clementino, e como magistrado substituto José Carlos Dantas Teixeira de Sousa.



“Com a transformação da 3ª Vara Federal em Juizado Especial, o Tribunal Regional Federal demonstrou sensibilidade para o crescimento do número de processos na 7ª Vara, até então a única especializada nessas causas de menor valor. Espero que a mesma atenção seja dada à 8ª Vara, em Mossoró, que está assoberbada de trabalho, com quase vinte mil processos, a maioria deles da competência do Juizado Especial”, comentou o Diretor do Foro, Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho.



Ele adiantou que o novo presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, prometeu que “lutará pela instalação de mais uma vara federal em Mossoró”, o que aliviará o problema do grande número de processos em tramitação.



Suspensão dos prazos

Exatamente por essa fase de mudança os processos cíveis que estavam tramitando na 3ª Vara tiveram uma suspensão de prazo de dez dias, a contar do dia primeiro de abril. A medida é necessária para que seja feita a redistriuição dos processos para as outras Varas cíveis.



A suspensão dos prazos foi solicitada pelo Juiz Federal Marco Bruno Miranda, titular da 3ª Vara, e atendida pelo Corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Desembargador Manoel Erhardt.