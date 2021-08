Potyguar deve contar com o apoio dos caicoenses Segundo jogo será realizado no Marizão e desportistas de Caicó trabalham para que a cidade apoie o time da região.

A cidade de Caicó se organiza para dar apoio ao time da região, Potyguar de Currais Novos, na final do Estadual. O estádio Marizão será liberado para que seja o palco da segunda partida da decisão estadual.



O Potyguar, por ter feito melhor campanha ao longo dos dois turnos, leva a vantagem de fazer o segundo jogo em seu campo e também de poder jogar por dois resultados com saldo de gols iguais.



Ontem mesmo uma comissão de desportistas foi à Câmara dos Vereadores de Caicó, onde fizeram pedido ao presidente para que fosse agilizada as providências para a realização da vistoria que vai liberar oficialmente o estádio Marizão.



Desportistas da cidade, nomes de peso junto à torcida, radialistas se unem para tentar convencer os torcedores caicoenses a torcer pelo time da região.



Os dirigentes do Potyguar de Currais Novos vêm mantendo contato com os caicoenses na intenção de arrebanhar o maior número de torcedores que possam engrossar o coro na partida da sexta-feira (1), segundo confronto da decisão.