Comédia trata de fama e sucesso

Divulgação Teatro Alberto Maranhão recebe peça

Da Cia. Cara Dupla de Teatro da Paraíba, para todos os públicos, a peça conta a história das irmãs gêmeas Diet e Light, que após assistirem pela TV um show de Penélope Mel, descobrem que querem ser como ela; linda, famosa e rica.

Mas, no que depender da madrasta e de sua filha filha Febrônia, as gêmeas nunca irão subir na vida. As duas vilãs fazem de tudo para elas não serem famosas.

Certo dia, Diet e Light ligam para uma emissora de rádio e ganham ingressos para ver Penélope Mel cantar. Daí por diante surgem as Branquelas. Juntas, as irmãs conhecem a realidade do mundo da fama.