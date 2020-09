Quintas tem 23% dos casos de dengue registrados em Natal

Arquivo

No ranking dos bairros mais infestados pelo Aedes aegypit, segue o Alecrim com 12 casos e o Nossa Senhora da Apresentação, com 10. Assim como em 2008, as zonas Norte e Oeste aparecem nos dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como os locais mais atingidos pela dengue.A Prefeitura vai promover uma semana de ações para lançar o Programa Continuado de Combate à Dengue, de 23 a 27 de março, envolvendo todas as secretarias municipais.O Centro de Controle Zoonoses promoverá durante a esses dias caminhadas e atividades diárias em cada zona da cidade, cabendo aos distritos sanitários a mobilização da população.