Caern retrocede no projeto do emissário

Elpídio Júnior

Em setembro de 2008, em entrevista ao Nominuto.com, o assessor técnico da Caern Isaias Filho afirmou que o projeto do emissário (sistema de recolhimento e lançamento de esgoto doméstico no mar) estava em fase de ajustes, mas o tratamento a ser usado seria o terciário. Essa forma é considerada uma das mais avançadas e permite o reuso da água.

Porém, nesta segunda-feira (30), em audiência pública na Câmara dos Vereadores de Natal, a gerente de projetos da Caern, Soraya Freire, explicou que as formas de tratamento do emissário ainda estão sendo estudadas. Até o final deste semestre é necessário que o projeto esteja totalmente definido. Caso contrário, os recursos na ordem de R$ 81 milhões assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) podem ser perdidos.

“Dentro do projeto que foi para a Caixa Econômica, estavam assegurados valores para pagar os estudos de execução (os estudos de avaliação das formas mais viáveis). Estamos tentando liberar essa verba até junho para assegurar os recursos do PAC para a obra”, disse Soraya Freire.

Na audiência pública, a representante da Caern salientou que está esperando estudos técnicos realizados por uma empresa do Rio de Janeiro para dar andamento ao projeto. O resultado, que deve ser entregue em abril, apontará o melhor tipo (primário, secundário, terciário) de tratamento, o que implica no tamanho do emissário. A Caern espera que até o mês de maio as simulações possam ser feitas e o projeto mais viável seja definido.

Conforme o Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Natal, aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico (Comsab), a melhor indicação para o destino final dos esgotos da zona Sul da capital seria o emissário submarino. A Caern analisou ainda duas alternativas: tratamento e infiltração nas dunas do Alagamar; e tratamento e despejo no rio Jundiaí.

Na tribuna da Câmara, o vereador Edivan Martins(PV) ressaltou que Natal é 30% saneada, e desse percentual 15% do esgoto são tratados. O parlamentar propôs a audiência com objetivo de entender melhor os entraves do projeto.

“Caso não haja uma definição até o mês de junho, os investimentos do PAC que foram assegurados para a obra poderão ser aplicados em outro projeto, no Rio Grande do Norte ou em outra cidade na região Nordeste”, alertou Edivan Martins.