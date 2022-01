Governo federal mandará recursos, mas ministro não sabe quando Levantamento preliminar do Ministério da Integração Nacional revela que os prejuízos no NE devido as últimas chuvas somam cerca de R$ 1 bilhão.

Os recursos vindos do governo federal para obras emergenciais nos estados nordestinos afetados pelas inundações ainda não tem previsão para serem liberados.



Pelo menos foi o que deixou claro o ministro da integração nacional, Geddel Vieira Lima, durante a 10ª edição do Fórum dos Governadores do Nordeste, em Natal.



Ele também reconheceu que a ajuda do ano passado demorou e veio incompleta, mas afirmou que este ano o governo federal vai agir de forma bem mais célere.



"Agiremos mais rápido dessa vez, isso eu afirmo, só não posso dizer ainda quando faremos isso, nem quanto será o montante total, até porque nem os Estados ainda calcularam seus prejuízos. É preciso esperar as águas baixarem. Só deixo bem claro que os governadores também têm suas obrigações a cumprir, como, por exemplo, as prestações de contas do destino efetivo das verbas e se foram elas aplicadas como previsto", ressaltou o ministro.



Levantamento preliminar do Ministério da Integração Nacional revela que os prejuízos causados no Nordeste pelas últimas chuvas somam cerca de R$ 1 bilhão.



"Em nome do presidente Lula, quero garantir aqui que não faltará a solidariedade pessoal do nosso presidente nem institucional do seu governo para as vítimas das enchentes", afirmou o ministro.



Há dois dias, Geddel Vieira sobrevoou ao lado da governadora Wilma de Faria as áreas alagadas no Vale do Açu e anunciou a liberação de R$ 7 milhões e agilidade no processo de licitação para a construção da barragem de Oiticica, que vai conter as águas do rio Piranhas/Açu.



O ministro disse que visitou todos os estados afetados pelas cheias para identificar as necessidades imediatas. No primeiro momento, disse ele, a ação consiste na ajuda humanitária, com distribuição de cestas básicas, lonas, colchões e cobertores.



Repetiu ainda aos governadores o que já havia dito na sua última visita ao Rio Grande do Norte: o governo federal vai fazer um levantamento detalhado dos danos causados nos Estados para tomar medidas mais afetivas. Desde já, porém, disse que já autorizou obras de dragagens em rios e intervenções em contenções de encostas como forma de amenizar futuros problemas



De acordo com dados mais recentes da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quase 800 mil pessoas já foram afetadas pelos desastres provocados por fortes chuvas e enchentes no Nordeste e Norte do país, com trinta e oito mortes registradas no Ceará, Maranhão, Bahia, Alagoas e Amazonas.



No Nordeste, o Ceará, atualmente, é o estado que tem o maior número de municípios atingidos (69), seguidos pelo Maranhão (64), Piauí (33), Paraíba (19), Rio Grande do Norte (15), Bahia (8) e Alagoas (3). São 220.002 cearenses vitimados, de alguma forma pelas enchentes, enxurradas e desabamentos, destes, 42.721 estão desabrigados ou desalojados.



No Maranhão, a população afetada chega a 167.883 pessoas, com 33.034 desalojados e 24.934 desabrigados. Na Bahia, são 4.972 desalojados e 1.732 desabrigados. No Piauí e no Rio Grande do Norte, a chuva afetou a vida de 59.745 e 44.193 pessoas, respectivamente.



* Com informações da Assecom.