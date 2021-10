Programa habitacional já recebeu projetos para construção de 43 mil casas Propostas são um parceria entre construtoras, estados e municípios.

Até a última quinta-feira (23), 221 projetos de obras foram apresentados à Caixa Econômica Federal para o programa Minha Casa, Minha Vida. Esse número garante a construção de 43 mil casas. As propostas são um parceria entre construtoras, estados e municípios.



O balanço foi dado hoje (28) pela presidente da Caixa, Maria Fernanda Coelho, em entrevista ao programa Brasil em Pauta, no estúdio da Rádio Nacional. Segundo ela, a idéia do programa é “criar uma situação de política permanente para resolver o problema do déficit habitacional”.



Foram assinados 200 termos de adesão de estados e municípios ao programa. A presidente da instituição também informou que este mês já foram feitas 14 milhões de simulações de financiamento para o programa no site da Caixa. De acordo com ela, as pessoas podem evitar filas, buscando informações pelo número 0800-7260101, nas agências da caixa e no portal www.caixa.gov.br.



A previsão da presidente da instituição é de que entre oito e doze meses as primeiras casas comecem a ser entregues.