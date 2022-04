“Perdi uma filha”, diz professora de Maisla Mariana Professores da estudante assassinada e esquartejada também participam do velório.

“Perdi uma filha. A Maisla era uma criança especial, cheia de vida, espontânea, que não tinha maldade alguma. Estamos todos muito chocados com esse crime bárbaro”, disse a professora Ana Lúcia, que é coordenadora da Escola Estadual Padre Jose Maria Biezinger.



Maisla cursava o 6º ano do ensino fundamental e, segundo as professoras era uma aluna dedicada. “Ela chegou na escola este ano, mas já dava para perceber que era uma excelente aluna, dedicada aos estudos. Ela se fazia perceber em sala de aula”, disse a profesora Rivanete de Oliveira.