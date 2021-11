José Agripino participa de almoço de João Maia com prefeitos

Vlademir Alexandre Agripino tem trabalhado no sentido de manter João Maia "por perto"

Agripino está viajando agora de manhã para Acari, a fim de participar da programação das comemorações dos 50 anos do açude Gargalheiras. Segundo a assessoria do senador, depois da agenda dehoje na cidade ele retorna a Natal.A afinação do senador do Democratas com o deputado federal do PR que recentemente lançou sua pré-candidatura ao governo do estado em 2010 tem chamado a atenção nos meios políticos. Agripino e João Maia têm conversado muito ultimamente, principalmente em Brasília.Com o quadro político se arrumando para o pleito do ano que vem, segundo uma fonte próxima de José Agripino, o senador está atuando no sentido de manter João Maia “por perto”, para evitar que ele firme de vez seu projeto para 2010 junto do grupo da governadora Wilma de Faria (PSB).Ao mesmo tempo em que trabalha para ter o parlamentar e seu grupo sintonizado com o Democratas, a participação de Agripino como articulador também visa por consequência atrair o presidente da Assembleia e do PMN, Robinson Faria, outro pré-candidato já em franca campanha. Robinson e João Maia têm um acordo prévio de seguirem unidos na eleição do ano que vem.As assessorias dos dois políticos não confirmaram a informação de que eles pretendem fazer juntos neste feriadão um roteiro de visitas a açudes e barragens do Seridó, divulgada esta manhã pela colunista Eliana Lima, no Jornal 96. Sobre o almoço de João Maia, a assessoria do deputado explicou que sempre que vai ao interior, o parlamentar participa de encontros desse tipo.